Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Ростовской области с апреля усилены меры по профилактике холеры. Заболевших пациентов не выявлено. Об этом сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

«Меры усилили с учётом складывающейся обстановки, значительных миграционных потоков, которые в теории могут повлиять на ситуацию. Вся работа в усиленном режиме проходит со второй декады апреля. В зависимости от текущей обстановки будем решать — продолжать действовать в таком режиме или переходить на плановый», — цитирует главного санитарного врача Ростовской области «Комсомольская правда».

По его словам, в водоёмах Ростовской области холеры нет, как и в водопроводной воде. Однако на случай появления заболевших холерой подготовлены специальные госпитали, изоляторы, обсерваторы.

«На протяжении года, каждый день, 24 часа в сутки, наши специалисты находятся в пунктах пропуска через границу. Сейчас они работают и с людьми из ЛНР и ДНР. Все прибывающие проходят опрос, анкетирование, термометрию. Если у человека есть жалобы, характерные для заболевания, его помещают в изолятор на пункте пропуска. Специалист вызывает врача скорой помощи. Медик осматривает человека и, если есть основания, госпитализирует», — уточнил Евгений Ковалев.

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