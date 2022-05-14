Главный санитарный врач Ростовской области оценил ситуацию с холерой
Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Ростовской области с апреля усилены меры по профилактике холеры. Заболевших пациентов не выявлено. Об этом сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
«Меры усилили с учётом складывающейся обстановки, значительных миграционных потоков, которые в теории могут повлиять на ситуацию. Вся работа в усиленном режиме проходит со второй декады апреля. В зависимости от текущей обстановки будем решать — продолжать действовать в таком режиме или переходить на плановый», — цитирует главного санитарного врача Ростовской области «Комсомольская правда».
По его словам, в водоёмах Ростовской области холеры нет, как и в водопроводной воде. Однако на случай появления заболевших холерой подготовлены специальные госпитали, изоляторы, обсерваторы.
«На протяжении года, каждый день, 24 часа в сутки, наши специалисты находятся в пунктах пропуска через границу. Сейчас они работают и с людьми из ЛНР и ДНР. Все прибывающие проходят опрос, анкетирование, термометрию. Если у человека есть жалобы, характерные для заболевания, его помещают в изолятор на пункте пропуска. Специалист вызывает врача скорой помощи. Медик осматривает человека и, если есть основания, госпитализирует», — уточнил Евгений Ковалев.