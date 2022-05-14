Донецк, , 10:25 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 5 снарядов калибра 122 мм. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 09:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Ренспублике, выпустив три ракеты из БМ-21 «Град».

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