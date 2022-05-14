Обнинск, Калужская область, 14 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. VII Открытый городской фестиваль-конкурс духовых оркестров «Славься, Россия! » открылся 14 мая в Обнинске Калужской области сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры и молодежной политики администрации города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Военный духовой оркестр

В фестивале-конкурсе принимают участие 16 оркестров из Калуги, Балабанова, Можайска, Егорьевска, Каширы, других городов региона и Подмосковья. Гость фестиваля — знакомый и полюбившейся жителям Обнинска Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии под руководством Сергея Орлова.

В фестивальной программе выступают детские, взрослые и военные духовые оркестры. Итогом фестиваля станет исполнение сводным детским оркестром Хора «Славься» Михаила Глинки. Профессиональное жюри звания лауреатов и дипломантов фестиваля.