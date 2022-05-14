Москва, 14 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Кадры боевой работы подразделений российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 14 мая Минобороны России.

Флаг ВДВ

На видеозаписи запечатлено, как российские десантники в ходе наступления уничтожают огневые точки противника при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей боевых машин десанта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка.