Барнаул, 14 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило и серьёзном пожаре, случившемся сегодня, 14 мая, на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Барнауле по улице Воронежской.

МЧС В парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе

По данным спасателей, потребовалась эвакуация 17 человек, пятеро из которых — дети.

В настоящее время очаг локализован на площади 15 кв. м (горели вещи и мебель в квартире). Проводится проверка соседних квартир. Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 13 мая в Алтайском крае ликвидировано 72 пожара, 15 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 2 пожара.

Один из них, по предварительным данным возник в результате поджога: в ночь на 14 мая в парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе. Аналогичная ситуация произошла 7 мая 2022 года в алтайском райцентре Топчиха. Там в результате поджога сгорел только что открывшийся магазин.

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