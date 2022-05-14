Москва, 14 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Украинские военные ведут обстрел собственных подразделений и в том числе из минометов, а также обстреливают мирных жителей. Об этом 14 мая рассказал пленный военный ВСУ, видеозапись его рассказа приводит Минобороны России.

ВСУ

По словам пленного, среди украинских военных часто бывают разногласия по вопросу военных действий против Вооруженных сил РФ и многие из них воевать не хотят.

Также он отметил, что 6 апреля, когда его взяли в плен, по их подразделению вели огонь украинские же военные.

»*** (били — ред.) по нам свои. За нашей посадкой, сзади по нам миномёты прилетали, пулемёты шуровали… Насыпали капитально, в общем», — рассказал пленный.

Кроме того, он рассказал, что военным ВСУ показывали видео, на котором было показано, как российские военные якобы издеваются над украинскими пленными и добавил, что в реальности ничего такого нет.

Помимо того, пленный военный ВСУ подтвердил факт обстрелов украинскими боевиками мирного населения и призвал остальных сослуживцев и всех военных Украины сложить оружие и возвращаться к своим семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 7 мирных жителей, раненных в результате обстрелов ВФУ.