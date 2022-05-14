Минск, 14 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева, отозванного для консультаций в Минск еще в 2020 г. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 14 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Освободить Чушева Владимира от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Польша», — отмечается в указе.

В октябре 2020 г. Польша и Белоруссия взаимно отозвали послов для консультаций из-за обострения отношений после выборов президента Белоруссии.