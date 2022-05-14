Омск, 14 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жители Омской области заплатят более 3 млн рублей за нарушения особого противопожарного режима. За неделю составлено 58 протоколов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Всего с начала сезона в области составлено более 400 протоколов, в том числе 33 — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«За данные нарушения в условиях действия особого противопожарного режима омичи заплатят штрафы на общую сумму более трех миллионов рублей», — отметили в управлении.

В ведомстве напоминают, что нарушение противопожарных требований в условиях особого режима влекут за собой штраф в размере до 4 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей для должностных лиц, и до 400 тыс. — для юрлиц.