Лондон, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон совершит экстренный визит в Северную Ирландию, передает ВВС.

Борис Джонсон (сс) OPCW

Он собирается совершить экстренный визит, так как кризис вокруг протокола усугубился из-за того, что профсоюз DUP заблокировал выборы спикера, отмечает издание.

Назначенный первый министр Шинн Фейн Мишель О’Нил заявила, что ожидает премьер-министра в Северной Ирландии 16 мая, когда она скажет ему «прекратить потворствовать DUP», которая отказывается присоединиться к исполнительному органу.