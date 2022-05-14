Лондон, 14 мая 2022, 10:07 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон совершит экстренный визит в Северную Ирландию, передает ВВС.
Он собирается совершить экстренный визит, так как кризис вокруг протокола усугубился из-за того, что профсоюз DUP заблокировал выборы спикера, отмечает издание.
Назначенный первый министр Шинн Фейн Мишель О’Нил заявила, что ожидает премьер-министра в Северной Ирландии 16 мая, когда она скажет ему «прекратить потворствовать DUP», которая отказывается присоединиться к исполнительному органу.