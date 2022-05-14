Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на летнюю оздоровительную кампанию для детей из муниципального и регионального бюджетов выделили более 460 млн рублей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

«85% школьников будут охвачены различными видами отдыха, это более 100 тысяч детей. На эти цели выделено более 460 млн рублей из областного и городского бюджетов. Департамент социальной защиты населения города приобрел 4000 путевок на сумму почти 168 млн рублей для детей из малоимущих семей, в том числе 1200 — в загородные оздоровительные лагеря», — уточнил он.

Всего в Ростове-на-Дону планируется оздоровить более 12 тыс. детей. На эти цели направят 313 млн рублей, выделенные из региональной казны.

В дни летних каникул в областном центре будут работать 78 пришкольных лагерей с дневным пребыванием.