Иркутск, 14 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 14 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8645 человек, причём двое пациентов скончались за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 781 (+75 за сутки).

Госпитализированы 342 (-7 за сутки). В то же время выздоровели 288 211 пациентов (+94 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 682 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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