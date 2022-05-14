Абакан, 14 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского и других районов, а также у одного жителя Красноярского края. Всего с начала года в республике зафиксировано, таким образом, 33 828 случаев инфицирования.

«Амбулаторно лечатся 82(+8) пациента, проходят лечение в стационаре 47(-6) человек: 1 из них на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано», — добавили в правительстве.