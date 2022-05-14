Пекин, , 10:00 — REGNUM Введенные на антироссийские санкции Москвой контрмеры стали серьезным ударом по американскому доллару в международной финансовой системе. Такое мнение 14 мая высказал китайский эксперт Гао Дэшен в своей статье для газеты «Хуаньцю шибао».

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Гао Дэшен, решение властей России о расширении использование рубля в расчетах с другими государствами стало для США опасным шагом.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — написал он в своей статье.

Также эксперт отметил, что в результате этого мир в данный момент ускоренным образом «вступает в постдолларовую эру» и добавил, что эффективность ответных действий России, по его мнению, свидетельствует о несостоятельности политики введения санкций Запада во главе с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на экспорт пшеницы, который немедленно вступает в силу, ввели власти Индии.