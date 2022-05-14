Элиста, 14 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником Кетченеровского района электрических сетей ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Следователи полагают, что ведущий инженер группы по учёту электроэнергии и реализации услуг с 1 мая по 17 июня 2021 года, находясь на своём рабочем месте, получил от местного жителя 20 тыс. рублей. В обмен он организовал замену счётчиков в электроустановке на животноводческой стоянке, что привело к занижению ежемесячных показаний данного прибора.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.