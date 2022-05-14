Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. С 1 сентября в Ростовской области у директоров школ появятся советники по воспитанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Советники руководителей образовательных учреждений будут работать как с педагогами, так и с учениками. Эти меры, считают власти, помогут защитить детей от криминальных проявлений и самовольных уходов, предупредить правонарушения в отношении школьников, пресечь вовлечение молодёжи в экстремистскую деятельность.

Ростовская область вошла в число 35 регионов России, где будет введена новая должность. Решается вопрос о введении новой должности в донских колледжах и техникумах.

Кроме того, с нового учебного года для учеников 5-9 классов будет внедрён курс по обеспечению индивидуальной информационной безопасности в интернете. Детей обучат обращению с персональными данными и развитию критического мышления.