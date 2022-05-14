Иркутск, 14 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 14 мая известило об обстоятельствах ареста начальника СИЗО-6. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством»).

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По версии следствия, начальник СИЗО-6, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, получил лично от осужденного взятку в виде имущества стоимостью около 45 тысяч рублей. За это начальник изолятора пообещал мужчине послабление установленного режима его содержания в СИЗО и беспрепятственную организацию краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими осужденными.

Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области начальник СИЗО-6 задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

По ходатайству следствия Кировским районным судом г. Иркутска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Иркутская область прогремела на всю страну скандалом в исправительной системе региона. Сотрудниками ФСИН России выявлены десятки вопиющих фактов с изнасилованиями и пытками заключённых. К концу 2021 года Следственный комитет подтвердил более 30 эпизодов насилия над заключенными в иркутских СИЗО и колониях.

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