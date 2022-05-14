Донецк, 14 мая 2022, 09:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:40 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
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