Донецк, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 13 мая до 08:00 14 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 491 человек, включая 63 ребенка. Об этом 14 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 14 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуирован 31 781 человек.