Донецк, , 09:52 — REGNUM За 87 дней эскалации в ДНР погибли 115 мирных жителей, в том числе 4 ребенка, 521 мирный житель, среди которых 42 ребенка, пострадали. Об этом 14 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

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