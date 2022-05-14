Южно-Сахалинск, 14 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Экипажи самолётов Ан-26 и Ан-12 военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили полёты по доставке грузов в островную зону ответственности округа. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Игорь Двуреков Ан-26 ВКС России

пресс-служба ВВО «Особенностью при выполнении таких перелётов является отсутствие наземных ориентиров, заход на ВВП (взлётно-посадочную полосу) с моря, постоянное изменение погодных условий».

Взлёт и последующий перелёт выполнялся экипажами с учётом особенностей пилотирования в условиях низкой облачности, направления и скорости ветра, с максимальным использованием возможностей навигационной аппаратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на курильском острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота по отражению нападения кораблей условного противника.

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