Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM Пятилетняя девочка и ее отец в Бурятии спасли из реки собаку.

Находясь на рыбалке, в 200 метрах от берега мужчина разглядел животное, которое едва держалось на воде, пишет kp.ru.

Для спасения собаки пришлось идти за ней вброд. На берегу рыбак обнаружил, что животное не может самостоятельно ходить.

«Мы отвезли пса в ветклинику. Там выяснилось, что у собаки запущенный артроз, и она не могла ходить. Она могла утонуть, у дворняги обнаружили чип. Это значит, что у нее есть хозяин», — рассказал Евгений Кушнарев.

Зоозащитники предполагают, что собаку могли сбросить в реку бывшие владельцы.