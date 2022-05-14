Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM Сотрудники донской полиции усилят дежурство в день матча «Ростов» — «Химки», который состоится сегодня, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Охрана стадиона Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщикам прийти на стадион необходимо заблаговременно, чтобы избежать скопления очередей. Также следует оставить крупногабаритные личные вещи в камерах хранения. Запрещено брать с собой стеклянную и пластиковую тару, пиротехнику. По-прежнему следует соблюдать масочный режим.

Помощь в обеспечении правопорядка полицейским окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и дружинники.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 16:30 мск.