Мариуполь, ДНР, , 09:36 — REGNUM Ситуация с медикаментами в бывшей областной больнице интенсивного лечения Мариуполя удовлетворительная. Об этом 14 мая рассказал заместитель главврача медучреждения Игорь Бойко корреспонденту ИА REGNUM.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«С медикаментами (ситуация — ред.) — удовлетворительная. В большей степени нам помогают, как волонтерские организации, так и министерство здравоохранения ДНР. Поэтому такой острой нехватки медикаментов нет», — сказал он.

При этом Бойко добавил, что имеется дефицит отдельных эксклюзивных лекарственных препаратов, однако это, по его мнению, временные трудности, которые связанны с проведением боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главврача бывшей областной больнице интенсивного лечения Мариуполя Игорь Бойко рассказал, что в медучреждении в течение скорого времени должны включить электричество и водоснабжение.