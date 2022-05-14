Красноярск, 14 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют на территории Красноярского края в ближайшие дни сухую и жаркую погоду. Воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В связи с этим в крае сохранится высокая пожарная опасность, жителей призвали быть осторожными с огнём. На всей территории края, за исключением Таймыра, действует особый противопожарный режим.

«Гражданам запрещено приготовление пищи с использованием открытого огня, кроме специально отведенных для этого мест, а также выжигание травы, мусора», — напомнили в ведомстве.