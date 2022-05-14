Вашингтон, 14 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден вновь допустил оговорку. В этот раз — на саммите США-АСЕАН — он назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.

Gage Skidmore Джо Байден

«Индо-Тихоокеанский регион — это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым … устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в регион в августе 2021 года», — передает Белый дом его слова.

Саммит США-АСЕАН проходит 12−13 мая в Вашингтоне.

В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Лаос, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.