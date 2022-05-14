Петропавловск-Камчатский, , 09:32 — REGNUM Из пункта базирования на Камчатке в море для проведения тактических учений вышла корабельная ударная группа (КУГ) войск и сил на Северо-востоке России в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Иней» и «Смерч». Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

МРК «Мираж» (однотипный с МРК «Иней») в Севастопольской бухте Водник

Во время выхода кораблей из Авачинской бухты экипажи МРК отработали прохождение узкостей, маневрирование и организацию обороны кораблей на незащищённом рейде.

«Для выполнения задач учений между кораблями КУГ установлено устойчивое взаимодействие для отработки совместных действий, в том числе для отражения условных ударов воздушного «противника» и ведения артиллерийского боя с надводным кораблём. В морском полигоне запланированы артиллерийские и ракетные стрельбы из комплексов АК-76, АК-630 и зенитного ракетного комплекса «Оса-М» по воздушным и надводным целям».

Действия ракетных кораблей в море будут обеспечивать корабли и самолёты морской авиации ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море начались учения кораблей соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

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