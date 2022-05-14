На Камчатке начались учения корабельной ударной группы Тихоокеанского флота
Петропавловск-Камчатский, 14 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Из пункта базирования на Камчатке в море для проведения тактических учений вышла корабельная ударная группа (КУГ) войск и сил на Северо-востоке России в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Иней» и «Смерч». Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.
Во время выхода кораблей из Авачинской бухты экипажи МРК отработали прохождение узкостей, маневрирование и организацию обороны кораблей на незащищённом рейде.
Действия ракетных кораблей в море будут обеспечивать корабли и самолёты морской авиации ТОФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море начались учения кораблей соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.