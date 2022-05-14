Волгодонск, Ростовская область, , 09:31 — REGNUM В Волгодонске (Ростовская область) 46-летний мужчина поверил мнимому сотруднику банка и лишился сбережений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Гость города пояснил полицейским, что ответил на звонок с незнакомого номера. Аферист представился сотрудником банка и под предлогом сохранения денежных средств от несанкционированного списания предложил перевести сбережения якобы на безопасный счёт. В результате заявитель лишился 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.