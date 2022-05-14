Абакан, , 09:30 — REGNUM В Хакасии задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки, совершённых более 20 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

На месте преступления. Хакасия ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным ведомства, 8 февраля 2002 года вечером пьяный молодой человек подкараулил возле школы в посёлке Копьево знакомую девочку и предложил её проводить.

«Получив отказ, мужчина напал на несовершеннолетнюю, оттащил ее в сторону от проселочной дороги, где изнасиловал и совершил ее убийство. Тело девушки обнаружено 09 февраля 2002 года на месте происшествия», — отметили в управлении.

Установить подозреваемого на тот момент не удалось, и дело долгое время оставалось не раскрытым. В 2022 году следователи совместно с сотрудниками Криминалистического центра СКР и МВД повторно изучили материалы дела, изучив в том числе лица, совершавшие преступления позднее.

В результате правоохранителям удалось установить причастность к преступлению 20-летней давности 44-летнего жителя города Абакана. К настоящему времени ему предъявлено обвинение, мужчина заключён под стражу.