Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на проект строительства дороги к Донскому инфекционному центру выделено более 17 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Donland.ru Донской инфекционный центр

Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Подрядчику предстоит разработать проект строительства дороги на участке переулок Алябьева — улица Виталия Ходоша. Согласно техническому заданию, длина реконструируемого участка составляет 2,85 км, ширина полосы движения — около 3,5 м, ширина тротуаров — 2,25 км. Движение будет осуществляться по двум или четырём полосам. Однако параметры транспортной артерии могут измениться.

Разработчику документации необходимо обеспечить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, археологическое обследование, а также получить заключение историко-культурной экспертизы.

ИА REGNUM сообщало, что 10 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону было объявлено о вводе в эксплуатацию Донского инфекционного центра. С открытием стационара на 200 коек завершился первый этап строительства больницы. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы. Перевод инфекционного центра в рабочий режим начался 20 декабря и продолжается до сих пор.