Москва, , 09:28 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

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По данным следствия, 12−13 мая Андрей Ткачук и другие украинские командиры различного уровня, среди которых Виталий Сущенко, Игорь Ситницкий, Сергей Смолик, Роман Забродский, Андрей Качанов, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Дмитрий Довбий, отдавали подчиненным подразделениям преступные приказы об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка, а также города Ясиноватая.

Украинские командиры Александр Бондаренко, Артем Пучков, Мирослав Верховой, Геннадий Бойко причастны к артиллерийским обстрелам Докучаевска. Кроме того, украинскими подразделениями была обстреляна Горловка и село Владимировка в ДНР. В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждены 16 жилых домов, здания школы и органов государственной власти. На территории ЛНР ряд украинских подразделений, которыми руководят Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий, в этот же период обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Золотое-5, населенных пунктах Воеводовка и Нижнее ЛНР. В результате два мирных жителя получили ранения, повреждено несколько жилых домов.

«Действия украинских вооруженных формирований грубо нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней, а также иных международных актов. Следственный комитет России продолжает расследование указанных преступлений, устанавливаются украинские силовики, причастные к их совершению, допрашиваются свидетели и очевидцы», — отмечается в сообщении.