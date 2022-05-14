Мариуполь, ДНР, , 09:27 — REGNUM В бывшей областной больнице интенсивного лечения Мариуполя в течение скорого времени должны включить электричество и водоснабжение. Об этом 14 мая рассказал заместитель главврача медучреждения Игорь Бойко корреспонденту ИА REGNUM.

Мариуполь. 2022 Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам Бойко, в данный момент больница получает электричество от генератора, а воду в нее привозят и заливают в баки, после чего ее разносят по этажам.

«Коммунальные службы в городе уже появляются и со дня на день (в больнице ред.) должны появиться как свет, так и вода», — сказал он, уточнив, что не готов ответить, насколько быстро это произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач больницы скорой помощи Мариуполя Сергей Орлеанский рассказал, что руководство медучреждения с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины фактически живет в нем.