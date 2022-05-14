Медногорск, Оренбургская область, 14 мая 2022, 09:23 — REGNUM В Оренбургской области поезд травмировал 43-летнего мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл ночью 14 мая на станции Медногорск во время маневровых работ. Пострадавшего госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что у потерпевшего ампутация обеих ног. Транспортная прокуратура проводит проверку.