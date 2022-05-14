Медногорск, Оренбургская область, , 09:23 — REGNUM В Оренбургской области поезд травмировал 43-летнего мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Инцидент произошёл ночью 14 мая на станции Медногорск во время маневровых работ. Пострадавшего госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что у потерпевшего ампутация обеих ног. Транспортная прокуратура проводит проверку.