Медногорск, Оренбургская область, 14 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области поезд травмировал 43-летнего мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Pixabay.com Железная дорога

Инцидент произошёл ночью 14 мая на станции Медногорск во время маневровых работ. Пострадавшего госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что у потерпевшего ампутация обеих ног. Транспортная прокуратура проводит проверку.