Цхинвал, , 09:24 — REGNUM По итогам обработки 100% протоколов лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 56,09% голосов на выборах президента Южной Осетии. Действующий лидер республики Анатолий Бибилов — 40,9%. Об этом 14 мая сообщает ЦИК Южной Осетии.

«По итогам голосования на выборах президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 г. избранным на должность президента Республики … считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — отмечается в заявлении.

По данным ЦИК, за Гаглоева проголосовало 16 134 гражданина, за Бибилова — 11 767.

Против всех кандидатов выступили 867 жителей (3,01% от общего числа избирателей).

Инаугурация состоится 24 мая.