Барнаул, 14 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 14 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 637 человек, + 71 за сутки) выздоровели 258 169 человек (+93 за сутки).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погибли 8626 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончались трое пациентов.

Проходят лечение 842 (-11 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 6983 до 4851 (на 2132 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 826 (0 за последние сутки) и 217 341 (0 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 55 (-9 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (-1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 859 зараженных коронавирусом среди детей (0 за последние сутки).

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