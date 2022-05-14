Москва, 14 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На долю китайских брендов в апреле 2022 года пришлось 12,6% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

За первые четыре месяца 2022 года жители России купили 28,7 тыс. новых автомобилей китайских марок. Доля авто производителей из КНР в общем объёме продаж за этот период составила 9,8%.

Лидерами по продажам китайских авто в абсолютных числа оказались Москва (4,4 тыс.), Подмосковье (3,2 тыс.) и Санкт-Петербург (2,3 тыс.). По доле китайских брендов в общем объёме продаж лидируют Бурятия (21,1%), Иркутская область (18,1%), Ленинградская область (13,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (13,2%) и Алтайский край (13,1%).

По итогам первого квартала 2022 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 28% в сравнении с предыдущим годом. Падение продаж объясняется антироссийскими санкциями США, ЕС и ряда других стран. Санкции привели не только к уходу ряда производителей, но и к сбоям в поставках комплектующих для автомобилей российского производства.