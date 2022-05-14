Москва, , 09:15 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 14 мая сообщили в Минобороны РФ.

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«Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявивших мужество, доблесть, отвагу и выполнивших поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчинённы», — отметил о, обращаясь к военнослужащим.

▫️Среди наград, которые были вручены, — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова.