Мариуполь, ДНР, 14 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Руководство больницы скорой помощи Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины фактически живет в медучреждении. Об этом 14 мая рассказал главврач больницы Сергей Орлеанский корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

Как отметил главврач, больнице удалось практически сохранить свою инфраструктуру, так как в ее здание было только два прямых попадания во время военных действий.

«Всё руководство (больницы ред.) … мы здесь живем: и я, и начмед, и (медицинские) сестры. То есть 32 человека — это золотой фонд нашей больницы, которые остались (после начала боевых действий — ред.) и работали здесь постоянно», — сказал он.

Также Орлеанский уточнил, что медучреждению в этот период также помогали волонтеры и просто добрые люди, которые носили воду в больницу и готовили пищу, сначала на кострах, а после подключения кухни к имеющемуся в ней электрогенератору — на электропечах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач больницы скорой помощи Мариуполя Сергей Орлеанский рассказал, что начало централизованной подачи электроэнергии в медучреждение — это практически возвращение к мирной жизни.