Уфа, , 09:12 — REGNUM На крыльце роддома у Уфе нашли полугодовалую девочку, сообщает 14 мая «Башинформ».

Ребенка обнаружил охранник, который услышал стук в дверь медучреждения ночью. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Медики обнаружили записку, автор назвала в ней имя и дату рождения девочки. Младенца поместили в Дом ребенка, мать уже нашли.

«Ею оказалась жительница Орджоникидзевского района, которая пояснила, что у нее нет возможности воспитывать третьего ребенка», — сообщили в МВД РФ по Башкирии.

В отношении женщины составлен административный протокол. Решается вопрос о лишении ее прав на ребенка.