Кызыл, , 09:10 — REGNUM В Туве на должность исполняющего обязанности вице-премьера — министра топлива и энергетики республики назначен Мерген Дагба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр топлива и энергетики Тувы Мерген Дагба Правительство Тувы

Как отмечается, новый зампред будет будет отвечать за реализацию госполитики в сферах развития ЖКХ, регулирования и развития топливно-энергетического комплекса республики.

Мерген Дагба родился в селе Хандагайты Овюрского района, в 1986 году закончил Воронежскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 2005 году — Сибирскую академию государственной службы. Работал в рядах МВД, затем на различных должностях в республиканском правительстве.