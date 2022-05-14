Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM Метеорологический департамент Индии в связи с ростом температуры воздуха выше +45 °C объявил в национальном столичном округе Дели (в состав которого входит Нью-Дели) оранжевый уровень опасности. По прогнозу ведомства, в ряде районах индийской столицы максимальная температура 14 мая может достигнуть +47 °C.

Жара 34.mchs.gov.ru

По данным метеорологов, новая волна экстремальной жары накрыла Нью-Дели 13 мая. В частности, в столичном районе Наджафгарх была зафиксирована температура воздуха +46,1 °C, в Джафарпуре и Мангешпуре жара превысила +45 °C. Эти показатели примерно на шесть градусов превышают сезонную норму.

Напомним, рекордная жара и нехватка угля привели к перебоям в подаче электроэнергии на многие социально важные объекты в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индии в связи с резким скачком мировых цен на зерновые ввели запрет на экспорт пшеницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы