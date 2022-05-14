Донецк, , 09:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка снаряды калибра 122 мм. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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