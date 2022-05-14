Мариуполь, ДНР, 14 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Начало централизованной подачи электроэнергии в больницу скорой помощи Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это практически возвращение к мирной жизни. Об этом 14 мая рассказал главврач медучреждения Сергей Орлеанский корреспонденту ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

По словам главврача, после того как в больницу стали централизованно подавать электричество, работать стало гораздо удобнее, так как свет есть во всех палатах и стали работать все электрические розетки.

«Сейчас мы вернулись, в общем-то, к мирной жизни, если можно это назвать мирной жизнью», — сказал он.

При этом Орлеанский уточнил, что кардио-сосудистый центр больницы до начала боевых действий работал по своему непосредственному назначению, а после их начала перешел на связанные с военными действиями повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач больницы скорой помощи Мариуполя Сергей Орлеанский рассказал, что в медучреждении имеется собственный генератор электроэнергии, и потому в ней делали операции и в ходе боевых действий.