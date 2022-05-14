Канск, Красноярский край, , 08:55 — REGNUM В Канске Красноярского края обнаружено тело одной из утонувших в реке Кан девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, ранее в реке утонули две девочки 14 и 15 лет.

Тело девочки нашли в реке Кан недалеко от берега. Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, вечером 6 апреля они встретились в городе, после чего пошли на берег реки. Начав переходить реку по льду подростки на глазах очевидцев упали в полынью.

«13 мая 2022 года тело 14-летней девочки обнаружено вблизи берега реки Кан ниже по течению от места провала в районе дач поселка Ремзавод города Канска. Тело девочки обнаружила женщина во время выгула собаки», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для установления точной причины смерти девочки назначена судмедэкспертиза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае продолжаются поиски упавших в полынью девочек