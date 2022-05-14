Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Известный по фильмам «Побег из Алькатраса» и «Дрожь земли» актёр Фред Уорд умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает ABC

Скорбь

Сообщивший о смерти актёра публицист Рон Хофманн заявил, что семья Уорда решила не разглашать причину и место смерти.

Перед началом актёрской карьеры Уорд служил в ВВС США, работал лесорубом, боксёром и поваром. Он начал сниматься в фильмах и сериалах в начале 1970-х годов.

Самыми известными фильмами с участием актёра стали картины «Побег из Алькатраса», «Парни что надо», «Дрожь земли», «Генри и Джун» и «Игрок». Общая фильмография Уорда насчитывает более 90 проектов, одной из последних работ актёра стала роль в сериале «Настоящий детектив» в 2015 году.