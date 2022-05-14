14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Премьер-министр Италии призвал президента США позвонить Владимиру Путину для поиска мирных решений. Простые итальянцы считают, что американскому руководству мир нужен в последнюю очередь.

Владимир Бадмаев, , 10:56 — REGNUM Риторика властей Италии по поводу конфликта на Украине медленно, но начинает меняться. Если ранее в Риме звучали заявления о необходимости максимально ослабить Россию при помощи санкций, то теперь там всё чаще говорят о необходимости мирных переговоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший премьер-министр республики Джузеппе Конте ранее заявил, что они уже поставили достаточно оружия Украине. Теперь вкладом Италии в разрешение ситуации должны стать инициирование и поддержка мирных переговоров.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, прославившийся заявлением о необходимости ослабить экономику России (к слову, он же заверял, что Рим не будет покупать российский газ за рубли), отметил, что поставленное на Украину итальянское оружие невозможно использовать для нанесения ударов по российской территории.

Луиджи Ди Майо Министерство иностранных дел Греции

Наконец, 12 мая действующий премьер-министр страны Марио Драги призвал президента США Джо Байдена позвонить президенту России Владимиру Путину. По его словам, лидеры стран должны прилагать все возможные усилия для мирного выхода из кризиса.

Марио Драги World Economic Forum

Пользователи соцсетей в Италии удивляются этим переменам и обвиняют власти в лицемерии.

«Но извините, вместо того, чтобы искать диалог и найти хоть какое-то соглашение о прекращении огня, вы подталкиваете Финляндию, страну, которая всегда оставалась нейтральной, войти в НАТО. Страну, у которой есть 1500 км общей границы с Россией. Это всё равно что подливать масла в огонь», — прокомментировал Альдо С.

«А на просьбу Швеции и Финляндии о вступлении ты должен был сказать, что в настоящее время нет никаких геополитических причин, при которых этот запрос может быть принят», — добавил Али М.

«Драги не представляет меня, и тонкий заговор с подталкиванием Финляндии прямо сейчас к вступлению в НАТО является явной провокацией, которая уж точно не ведёт к столу мира, наоборот», — поддержал Паоло И.

«Драги всё проспал и ещё не понял, что Америка не хочет мира? Ей нужна война», — считает Эстер Р.

«Байден против Путина, и он хочет войны!» — заявила Кьяра М.

«Пропутинские итальянцы, как их называет Corriere della Sera и Repubblica, уже два месяца призывают к миру и дипломатии. Теперь, когда Марио Драги попросил Байдена поговорить с Путиным, с удовольствием констатируем, что даже наш премьер-министр стал пропутинским, как и большинство итальянцев», — иронизирует Джованни Ф.

«Мне кажется, теперь это будет тяжело сделать. Я думаю, что Путин не будет разговаривать с бидэ (Байденом, прим. ИА REGNUM)», — заметил Микеле П.

«Кто действительно хочет войны, так это Байден. Я с самого начала это говорю», — подчеркнула Стефания М.

«Драги сначала провоцирует войну, посылает на Украину оружие. А что случилось сейчас?» — недоумевает Массимилиано М.

«В конце концов, очевидно, что эта война — это столкновение США и России», — заключил Феликс К.