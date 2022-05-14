Мариуполь, ДНР, , 08:44 — REGNUM В больнице скорой помощи Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеется собственный генератор электроэнергии и потому в ней делали операции и в ходе боевых действий. Об этом 14 мая рассказал главврач больницы Сергей Орлеанский.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам главврача, электричество в больнице было всегда, потому что в ней имеется электрогенератор мощностью 500 киловатт.

«То есть аварийные ситуации и операции мы проводили всегда. И в период боевых действий, и во время обстрелов, и сейчас», — сказал он.

При этом Орлеанский уточнил, что воду в период военных действий приходилось носить самим или привозить ее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за полчаса пять раз обстреляли территорию ДНР.