Барнаул, 14 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. «Огненный май» в Алтайском крае отмечен не только большим количеством природных пожаров (только за 13 мая в регионе возникло 72 очага): корреспонденту ИА REGNUM известно как минимум о двух случаях поджогов объектов предпринимательской деятельности. Не исключено, что речь идет о недобросовестной конкуренции.

МЧС РФ Барнаул. Пожар в парке семейного отдыха «Эдельвейс»

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ночь на 14 мая в парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе, вероятной причиной случившегося стал поджог.

На момент прибытия личного состава пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены стены, перекрытие и крыша деревянного здания.

«Благодаря грамотным действиям пожарных удалось избежать более масштабного распространения огня, пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекалось 9 единиц техники и 38 человек личного состава», — пояснили спасатели

Напомним, аналогичная ситуация произошла 7 мая 2022 года в алтайском райцентре Топчиха. Там в результате поджога сгорел только что открывшийся магазин. На видео с камер наружного наблюдения видно, как некий человек разбивает окно, забрасывает несколько бутылок с горючей жидкостью и поджигает.

Личный архив предпринимателя предприниматель Дмитрия Левковицкого Алтайский край, Топчиха. Так выглядит магазин предпринимателя после поджога

По оценке депутата Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслава Лаптева (КПРФ), подобные поджоги стали «первыми ласточками» возврата в криминальные 90-е годы, так как экономическая ситуация в и без того одном из самих беднейших регионов продолжает ухудшаться.

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«Не исключено, что когда разборки начнутся между торговыми сетями, может и до перестрелок снова дойти», — отметил парламентарий.

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